Як правильно закрити маслюки на зиму: домашній рецепт маринованих грибів

10 вересня 2021 , 11:38
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Джерело:

24 канал

Якщо ви назбирали або придбали маслюків і не знаєте, що з ними робити, ми радимо вам замаринувати їх на зиму. Рецепт надзвичайно простий, а грибочки будуть надзвичайно смачними!

Мариновані маслюки чудово смакують як на буденному столі, так і на святковому. Вони легкі у приготуванні та не потребують особливих вмінь кулінарії.

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Подавайте маслюків як окрему страву, рясно посипавши нарізаною ріпчастою цибулькою.

Рецепт маринованих маслюків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Мариновані маслюки / Фото Фуд Обозреватель

Інгредієнти:
 – маслюки;
 – часник;
 – кріп;
 – лавровий лист;
 – чорний перець горошком;
 – духмяний перець;
 – гвоздика.
Маринад на літрову банку:
 – 1 ст. л. солі;
 – 2 ст. л. цукру;
 – 1,5 ст. л. оцту.

Приготування:

  1. Зніміть з грибів шкірку та відваріть їх у воді протягом 30 хвилин.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Промийте маслюки під проточною водою та відправте варитися ще на 15 хвилин.
  1. Додайте до них кріп, сіль та цукор, влийте оцет.
  1. В заздалегідь простерилізовані банки викладіть нарізаний часник та спеції.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Залийте банки маринадом з грибами.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Закрийте банки з маслюками гарячими кришками та переверніть догори дном.


Приготування грибів / Фото Кукпад

  1. Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Зберігайте мариновані гриби в темному та прохолодному місці. Смачного!
Автор: Богданна Рибак