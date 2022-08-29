Готуємось до зими: чи можна заморожувати сливи

Добре організована морозильна камера з різними запасами сезонних фруктів і овочів – це гарантія ситої зими. А чи можна заморожувати сливи? Відповідь на це запитання – у нашому матеріалі.

Сливи заморожувати не просто можна, а й треба, тим паче, що це не потребує особливих зусиль. Вони не вимагають ​​обробки: достатньо просто помити їх і видалити кісточку. Заморожування слив дозволяє зберегти не тільки їх смак, але і ряд поживних цінностей.

Читайте Здоровий лайфстайл як стиль життя, або Як залишатися в тренді на перекусах

Заморожені сливи зберігаються до 12 місяців і використовуються для приготування фруктово-овочевих смузі, ранкової каші та випічки. Заморожена слива також добре підійде при приготуванні м'ясних страв і як прикраса десертів з морозива.

Універсальний фрукт / Фото pexels

Як заморозити сливи?

Сливи помити, обсушити, розрізати навпіл і викинути кісточки. Викладіть сливи на обробну дошку шкіркою вниз в один шар і поставте в морозильну камеру приблизно на 24 години, потім пересипте фрукти в мішечок або в скляну ємність. Навіщо попередньо заморожувати на дошці? Завдяки цьому сливи збережуть свою форму, не злипнуться і не утворять надлишок кристалів льоду.

Для чого використовувати заморожені сливи?

Сливи можна додавати у випічку, варити на їх основі компоти або додавати в каші, манку, пудинг.