Як правильно запекти шмат свинини: рецепт м'яса в тісті
6 лютого 2023, 11:58Читать новость на русском
Джерело:Юлія Віліч
Купили шматок свинини і не знаєте, як правильно її приготувати? Ми вас навчимо за особливим рецептом.
Запечена свинина цілим шматком чудово підійде як до буденного столу, так і до святкового. Особливість цього рецепта: маринад на кефірі, тісто в якому свинина буде готуватися в духовці.
Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному
Наріжте готову закуску тонкими скибками та подавайте з хлібом, до гарнірів, овочевих салатів чи до м'ясної нарізки.
Рецепт запеченої свинини в тісті
- Час: 18 годин
- Порції: 6
– 1 кілограм нежирної свинини;
– 400 грамів кефіру;
– 100 грамів апельсинового соку;
– 200 грамів води;
– 1 столова ложка гранульованого часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка гірчиці.
Для тіста:
– 80 грамів борошна;
– 100 грамів води.
Приготування:
- Свинину замочуємо у кефірі на дві годинки. Кислота, що міститься в ньому зробить свинину м’якою та ніжною.
- Окремо з'єднуємо усі інгредієнти для маринаду. Промиваємо свинину від кефіру і занурюємо в маринаді. Ховаємо під харчову плівку і ставимо в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Час від часу перевертаємо м’ясо, щоб добре промаринувалось.
- Просушуємо м'ясо паперовою серветкою, натираємо товстим шаром тіста. Для нього просто вимішайте борошно з водою вінчиком.
- Викладаємо м'ясо на деко застелене фольгою. Випікаємо при 180 градусах півтори години.
- Готове м'ясо повинне мати хрустку червону кірочку з тіста. При проколюванні повинен виділятися прозорий сік. Виделка повинна заходити в м'ясо легесенько без особливого натиску.
Смачного!