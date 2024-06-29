Значно дешевший та смачніший, ніж магазинний: як правильно засолити лосось
29 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:regine_fris
Лосось є чудовим інгредієнтом для різних страв. З цією корисною та смачною рибою можна приготувати канапки, боули, пасту тощо.
Спробуйте засолити лосось самотужки. Він вийде смачнішим та дешевшим, ніж магазинний.
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Слабосолоний лосось
- Час: 15 хвилин + 12 годин
- Порцій: 4
– 500 грамів філе лосося;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки морської солі.
Дивіться, як солити лосось: відео
Приготування:
- Філе лосося промийте в холодній воді з обох сторін. Промокніть паперовими рушниками. Приберіть кістки пінцетом. Пройдіться пальцями декілька разів зі всіх боків, поки не заберете усі кісточки.
- В окремій мисці змішайте цукор та сіль.
- Рясно натріть філе сумішшю з обох сторін. Візьміть декілька паперових рушників, перекладіть на них наше філе, зверху накрийте ще паперовими рушниками, зробіть згорток та замотайте його в харчову плівку. Відправте в холодильник на 12 годин.
- Через 12 годин зніміть плівку та паперові рушники, промийте філе в холодній воді, обсушіть паперовими рушниками та наріжте.