Цього ви точно не знали: як засушити яблука на зиму

Здавна наші предки засушували ягоди та фрукти, аби взимку варити з них компоти, узвари чи просто додавати у випічку. Ми теж пропонуємо зробити заготівлю з яблук на зиму – засушити кілька способами.

Яблука – доступні та улюблені фрукти українців. З них можна приготувати чимало страв: від закусок до десертів. Ми навчимо вас як правильнозасушувати їх на зиму, аби вони зберігалися якнайдовше.

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Як сушити яблука на зиму на свіжому повітрі

Перед початком заготівлі, потрібно помити яблука, очистити їх від насіння. Шкірочку залишаємо, або зрізаємо за бажанням.

Нарізаємо яблука на кружечки товщиною приблизно півсантиметра. Важливо, щоб вони всі були однакові. Чим тонше кружечок, тим швидше він висохне.

Беремо звичайну синтетичну нитку для городу та нанизуємо на неї яблука.

Для того, щоб яблука не потемніли під час сушіння, їх можна опустити в соляний розчин (2 чайні ложки на 1 літр води) або розчин з лимонною кислотою (1 чайна ложка на 1 літр води) на пару хвилин. Потім яблука знову треба трохи підсушити паперовими рушниками і через отвір протягнути мотузку.

Через п’ять-сім днів сушені яблука готові.

Найголовніше у сушінні яблук — це правильно обрати місце. Сушитися вони повинні в добре провітрюваному місці і не на сонці. Вішаємо в’язанки з яблуками на веранді, в тіні на невеликому протязі. І робити це треба в суху погоду.

Як висушити яблука в приміщенні

Якщо погода бажає кращого, можна висушити яблука в духовці.

Підготуйте їх, як і в попередньому методі.

Розкладіть кружечки на деко в один шар з певною відстанню. Можна використати пергамент для випічки.

Весь процес займає приблизно 6 – 8 годин. Весь час сушіння необхідно тримати дверцята духовки відкритою, оскільки яблука будуть випаровувати дуже багато води.

Температуру спочатку треба встановити 50 градусів, а через годину приблизно підняти до 70 градусів.

Також ще є спеціальні електричні сушарки для яблук та інших фруктів. Все, що потрібно – розкласти яблука та натиснути на кнопку.