Не повторюйте старих помилок: як правильно зварити каву в гейзерній кавоварці
Джерело:24 канал
Ваш ранок починається з кави? А як ви її готуєте? У турці, кавомашині, крапельній чи гейзерній кавоварці? Або ж просто заварюєте окропом? Розповідаємо, як готувати каву в гейзерній кавоварці так, щоб напій виходив запашним та насиченим.
Гейзерна кавоварка – одне з найпопулярніших пристосувань серед кавоманів. Щоб у напою був яскравий смак, варіть його саме в ній.
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На відміну від звичайної турки гейзерна кавоварка нагріває мелену каву, перш ніж вона з'єднається з водою. Саме тому приготована таким чином кава вирізняється насиченим смаком.
Гаряча кава / Фото Простий дім
Щодо аромату, гейзерна кавоварка трішки "програє" турці, також в напої присутня легка кислинка та гірчинка. Якщо вам довподоби саме такий смак кави – гейзерна кавоварка для вас ідеальний варіант для приготування ароматного гарячого напою.
Щоб полегшити вибір, оберіть смак кави, який вам довподоби:
- М'який смак кави – френч-прес;
- Середній смак кави – турка;
- Насичений смак кави – гейзерна кавоварка.
Як користуватися гейзерною кавоваркою
Якщо використання турки та френч-пресу здається нам доволі простим, то з гейзерною кавоваркою потрібно користуватися правильно, щоб не зіпсувати напій.
Гейзерна кавоварка / Фото Блог про каву
- Стежте за рівнем води та часом її нагрівання в кавоварці, адже від них залежить смак напою. Якщо перетримати кава буде гіркою та пересмаженою.
- Не залишайте кавоварку на плиті без нагляду – вона може вибухнути від перегріву.
Як заварити каву в гейзерній кавоварці
- Розкрутіть кавоварку. В нижній відділ налийте воду. Можна заливати воду як гарячу, так і холодну. Вона не повинна перевищувати допустиму поділку та не перекривати її.
Кава в гейзерній кавоварці / Фото Деспозіт фото
- На нижній відділ кавоварки встановіть фільтр та заповніть його меленою кавою. Не втрамбовуйте її, залишіть розсипною.
- З'єднайте деталі кавоварки та щільно закрутіть її відділи.
Кава в гейзерній кавоварці / Фото Деспозіт фото
- Відправте прилад на плиту. Як тільки кавоварка починає шипіти – вимикайте вогонь. Залишіть напій в кавоварці постояти 1 – 2 хвилини.
- Ваша кава готова. Смачного!