Як зберегти свіжість хліба до трьох тижнів: корисний лайфхак з ТікТок
Джерело:ТікТок sammar
У сучасному ритмі життя, коли час є одним з найцінніших ресурсів, важливо знаходити ефективні способи збереження продуктів. Саме тому необхідно дізнатися лайфхак, завдяки якому на столі зажди буде свіжий хліб.
Хліб найкраще смакує відразу після покупки в пекарні, коли він ще свіжий і хрусткий, проте на таку покупку не завжди є час. Втім, є спосіб зберегти свіжість хліба так, щоб він тішив нас смаком і ароматом впродовж тривалого часу.
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У чому секрет довгого зберігання хліба
Тут на допомогу приходить тікток-блогерка на ім'я Саммар. Жінка показала свій спосіб збереження хліба свіжим до 3 тижнів. Виявляється, його варто зберігати в мікрохвильовці.
Люди вважають мене божевільною, коли приходять до мене додому й бачать, де я тримаю свій хліб. Мікрохвильова піч продовжує свіжість хліба вдвічі,
– пояснює Саммар, показуючи хлібину, яка стоїть там півтора тижня.
Подібно до хлібниці, мікрохвильова піч не пропускає повітря та не змінює температуру та вологість, тому ваш хліб не черствіє. Мікрохвильова піч також захищає від мух і запобігає осіданню на ній пилу, який також може осідати хвороботворні мікроорганізми на вашому хлібі, що небажано.
Де ще можна зберігати хліб
Найкраще зберігати хліб при кімнатній температурі в темному, сухому та прохолодному місці, наприклад у коморі, шухляді чи хлібниці. Найкраще тримати його закритим в оригінальній упаковці, оскільки це допоможе зберегти його вологість.
Зберігайте хліб подалі від плити, холодильника чи інших місць поблизу джерел тепла. Не варто зберігати хліб у холодильнику, він стане набагато менш смачним, оскільки низькі температури призведуть до перекристалізації крохмалю у вашому хлібі та втрати вологи.