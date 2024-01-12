Залишки їжі – поширене явище після вечері чи обіду, особливо приготованих на кілька людей. Втім, надовго залишати страви у холодильнику не вийде, адже у готової їжі дуже обмежений термін придатності.

Якщо ви приготували занадто багато салату, то він легко може стати перекусом інший день. Проте варто зважити, що для його споживання у вас є обмаль часу.

Цікаво На кшталт Філадельфії: як приготувати крем-сир вдома – вийде смачніше, ніж у магазині

Скільки можна зберігати салат

Більшість страв можна зберігати в холодильнику кілька днів. Мова йде про страви, які не підходять для заморожування, оскільки містять йогурт, вершки чи майонез.

Салат, до прикладу, слід з’їсти впродовж 2 – 3 днів після приготування. Після закінчення цього часу він стане непридатним для споживання.

Найкращий метод зберігання продуктів

Кращий вибір – швидко заморозити страву, яку не з'їли. Смажена, запечена або приготовлена ​​іншим способом риба може зберігатися у морозилці до пів року. Також можна заморозити супи, наприклад, грибну юшку або червоний борщ, особливо якщо вони не підфарбовані сметаною.

Непогано їх законсервувати — гарячий суп розлити по банках, щільно закрити і перевернути догори дном. Коли вони охолонуть, поставте їх у холодильник, де вони можуть пролежати кілька тижнів, не втрачаючи своїх смакових властивостей.

Деякі тістечка також добре витримують заморожування, наприклад, чізкейк або маківник. Їх необхідно попередньо загорнути у фольгу. Пряники не вимагають такого зберігання – просто накрийте їх тканиною і поставте в прохолодне місце, щоб вони довго залишалися свіжими.

Замороження є відмінним способом зберігання продуктів на тривалий термін, але таку опцію підтримують далеко не всі продукти та страви.