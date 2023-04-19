Ваш десерт буде просто незабутнім: який найкращий спосіб збити вершки з маскарпоне
Джерело:haps
Маскарпоне – це інгредієнт, який застосовується в рецептах багатьох десертів. Як потрібно правильно з ним працювати – читайте у матеріалі.
Добре збити вершки з маскарпоне – це справжнє мистецтво, яке зробить десерт неперевершеним. Опанувати його легко, для цього потрібно знати кілька простих хитрощів.
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Як правильно збивати вершки з маскарпоне
Перше, що потрібно знати – крем з вершків та маскарпоне потрібно використовувати одразу після приготування. Не треба давати крему стояти або ставити у холодильник, це вплине на подальший результат.
Що потрібно для крему з вершків та маскарпоне:
- 400 мілілітрів охолоджених жирних вершків (30% або 36%);
- 200 грамів маскарпоне;
- 50 грамів цукрової пудри.
Готувати крем дуже просто: всі інгредієнти кладемо у миску та збиваємо міксером на вищій швидкості, поки крем не стане густим.
Якщо немає маскарпоне: який інгредієнт додати
Без маскарпоне збиті вершки можуть не отримати потрібну консистенцію. Якщо ви не хочете витрачати кошти на цей інгредієнт, допоможе звичайний желатин. Чайну ложку желатину потрібно розчинити у 40 мілілітрах гарячої води та дати охолонути. Ця кількість желатину розрахована на 250 мілілітрів збитих вершків. Якщо ви використовуєте іншу кількість вершків – регулювати кількість желатину потрібно відповідно до цих пропорцій.