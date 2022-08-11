Як приготувати ароматне масло для страв: рецепт із часником від Миколи Люлька
11 серпня 2022 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Завдяки ароматному маслу ваші страви завжди будуть сповнені потрібними нотками часнику, свіжих трав та спецій. А яке воно смачне, можна просто мочати хліб та їсти.
Готуємо ароматне масло, яке ідеально підійде для м'ясних, рибних чи овочевих страв. Завдяки своєму аромату, що би ви не готували – страви вийдуть просто надзвичайними. До речі, на ньому також можна смажити грінки чи тости.
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Зберігайте ароматне масло в холодильнику близько тижня.
Рецепт ароматного масла
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
– 1 головка часнику;
– 4 гілочки свіжого розмарину;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів оливкової олії.
Приготування:
- Зріжте з головки часнику рівний край, щоб всі зубчики залишилися в голівці, але без кінчиків. Перекладіть його в одноразову форму або в жаротривку, якщо готуватимете в духовці.
- Покладіть до часнику свіжі гілочки розмарину, влийте оливкову олію та вершкове масло.
- Відправте все на електричний гриль, або в духовку, розігріту до 200 – 220 градусів, на 5 хвилин. Також його можна приготувати в сотейнику на повільному вогні.
- Як тільки все провариться, часник розм'якне – ароматне масло готове.
Смачного!