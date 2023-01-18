Страва у стилі Венздей: готуємо тартар з яловичини
18 січня 2023, 13:31Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Поки всі в очікуванні нового сезону серіалу "Венздей", ми пропонуємо приготувати страву, яка б точно сподобалася головній героїні стрічки.
Тартар з яловичини – особлива страва, яку не кожен зможе скуштувати, але для сміливців вона стане справжнім відкриттям.
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Щоб приготувати справжній тартар з яловичини особливо прискіпливо потрібно обрати м'ясо, адже воно не підлягає у рецептурі термічній обробці. Смак яловичини підкреслять корнішони, каперси, гірчиця та яєчний жовток.
Рецепт тартару з яловичини
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
– 150 грамів яловичини;
– 20 грамів корнішонів;
– 10 грамів каперсів;
– 12 грамів цибулі;
– 5 грамів діжонської гірчиці;
– 5 грамів гірчиці в зернах;
– курячий жовток;
– 2 грами ворчестера;
– 15 грамів оливкової олії;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 12 грамів кетчупу;
– табаско за бажанням.
Приготування:
- Головне якісне м’ясо – тільки яловичина. Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання. Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини. Це дуже важливо – безпека харчування, тож повторюємо з великою увагою️.
- Нарізаємо м'ясо кубиком 5х5 міліметрів, решту інгредієнтів нарізаємо дрібними шматочками.
- Усе добре перемішуємо та викладаємо через кільце на тарілку.
- Жовток можна подати зверху на тартарі. За бажанням можна додатково посипати страву сиром пармезан.
Нехай смакує!