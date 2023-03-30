Банановий кекс – ідеальна домашня випічка під час Великоднього посту

30 березня 2023, 11:23
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Не знаєте, що приготувати під час посту з солодкого, адже всюди входять тваринні продукти? У нас є один цікавий рецепт з бананами.

Пісний банановий кекс – швидка та смачна домашня випічка, яку можна готувати хоч щодня. Обов'язково додайте до тіста трішки улюблених сухофруктів, горішків та банани.

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Для цього кексу можна використовувати свіжі банани, а можна й морожені чи перестиглі. Від цього смак десерту не зміниться.

Рецепт пісного бананового кексу

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Банани подрібнюємо виделкою та додаємо олію.
  • Далі просіяне борошно, розпушувач, соду та мелену корицю.
  • Додаємо сік, родзинки і журавлину. Попередньо їх можна замочити в окропі, аби вони не вбирали вологу під час випікання.
  • Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 60 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак