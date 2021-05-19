Як приготувати банановий пиріг: простий рецепт

19 травня 2021 , 15:27
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт пирога з бананом, який ви можете швидко та легко приготувати вдома. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.

Пишний банановий пиріг готується з додаванням молока та яєць. Він виходить ароматним та смачним. Також можете додати родзинки, горіхи та прикрасити шоколадною глазур'ю.

Читайте також Бісквіт з полуницею: простий рецепт

Рецепт пирога

Інгредієнти:
– 1 банан;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 80 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– 1 яйце;
– 130 грамів борошна;
– розпушувач;
– ванільний цукор;
– сіль.

Банановий пиріг/ Фото Freepik

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте сіль, розпушувач, перемішайте.
  2. Банан почистіть від шкірки, подрібніть у пюре.
  3. У миску викладіть м'яке вершкове масло, збийте міксером, додайте поступово цукрову пудру, ванільний цукор, молоко, яйце, перемішайте, збийте до однорідної консистенції.
  4. У тісто додайте банан, перемішайте.
  5. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
  8. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева