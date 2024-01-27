Як цього не допустити: чому борщ втрачає колір

Важко уявити собі недільний обід без червоного, наваристого борщу. Проте інколи може трапитися катастрофа і страва втратить свій колір.

Червоний борщ, на перший погляд, досить складний у приготуванні. Він може вийти несмачним, кислим або занадто світлим. Чому борщ втрачає колір при варінні? Причин може бути декілька. Ось прості поради, як зберегти колір цієї гордості української кухні.

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Чому борщ змінив свій колір

Мало хто знає, чому борщ втрачає колір при варінні. Для приготування борщу обов'язковим інгредієнтом є буряк. Саме цей овоч дає страві такий красивий колір. На жаль, ця хімічна сполука досить нестабільна і на неї впливають різні фактори, серед яких температура. Бетаїн швидко розкладається, якщо борщ буде кипіти.

Неймовірна страва / Фото unsplash

Якщо варити страву занадто довго або довести її до кипіння, червоний колір поблідне. Готувати його потрібно, так само як і бульйон, тобто поставити конфорку на дуже маленьку потужність, щоб борщ варився повільно і тільки "моргав". За цей час всі його інгредієнти віддадуть страві найкраще.

Як зробити, щоб борщ мав гарний колір

У приготуванні борщу важливу роль відіграють спеції. Не забудьте про сіль, перець, майоран, зерна запашного перцю і лавровий лист. Це додасть супу солодкий, але злегка гострий смак. Найкраще варити овочі до м’якості. Можна пасерувати всі овочі разом, як цього вимагає класичний рецепт, але в кінці варіння додати в каструлю трохи сирого бурякового соку.

Кислота (лимонна або оцет) допомагає зберегти колір буряка. В самому кінці можна додати 4 столові ложки лимонного соку або трохи винного оцту. Така невелика кислинка важлива не тільки своїм кольором, але і смаком.

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