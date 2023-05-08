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А ми хочемо поділитися з вами рецептом того самого борщу з вишнями, який підкорив серце не одного туриста та українця.

Рецепт вінницького борщу з вишнями

Час: 4 години

4 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 370 грамів яловичини на кістці;

– 180 грамів цибулі;

– 370 грамів моркви;

– 1 лавровий листок;

– 1 штука бадьяну;

– 180 грамів моркви;

– 2 грами кмину;

– 100 грамів цибулі;

– 2 грами паприки;

– 130 грамів болгарського перцю;

– 300 грамів помідорів;

– 580 грамів буряку;

– 15 грамів часнику;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 12 грамів солі;

– 4 грами чорного меленого перцю;

– 300 грамів вишні;

– 450 грамів картоплі;

– 300 грамів білокачанної капусти.

Приготування:

Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.

Окремо готуємо 3 зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.

По черзі додаємо зажарки у бульйон.

Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.

Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.

Смачного!