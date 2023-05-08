Український борщ потрапив до кулінарної книги за всесвітом "Відьмак"
8 травня 2023, 14:01Читать новость на русском
Джерело:Букви
У кулінарній книзі за всесвітом "Відьмак" представлені рецепти страв із фентезійного світу, які ви можете приготувати на власній кухні. Серед переліку представлених страв є й український борщ з вишнями, яким вже кілька років пригощають туристів на Вінниччині.
Поціновувачам серіалу пропонують здійснити кулінарну подорож фантастичним світом "Відьмака", поринути з головою не тільки у пригоди, а й спробувати їжу. Якщо ви плануєте тематичну вечірку за мотивами серіалу (чи гри), ця книжка прийде вам в допомогу.
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А ми хочемо поділитися з вами рецептом того самого борщу з вишнями, який підкорив серце не одного туриста та українця.
Рецепт вінницького борщу з вишнями
- Час: 4 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.
- Окремо готуємо 3 зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.
- По черзі додаємо зажарки у бульйон.
- Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.
- Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.
Смачного!