Як приготувати бріош: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом солодкої випічки, яку ви з легкістю приготуєте вдома.

Бріош – солодка булка у французькій кухні. Її готують з борошна, цукру, молока, яєць, вершкового масла, з додаванням дріжджів. Також у тісто додають родзинки, фрукти або подрібнений темний шоколад.

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Як приготувати бріош

– 500 грамів пшеничного борошна "Манітоба";– 35 грамів свіжих пресованих дріжджів;– 250 мілілітрів води;– 60 грамів цукру;– 1 яйце;– 10 грамів солі;– 30+130-150 грамів вершкового масла 82,5%.

Рекомендую брати хороше борошно (вміст білка 12-13 грамів) та якісне вершкове масло 82-83% та набратись терпіння, бо тісто любить час і піклування, – прокоментувала Яна Балог.