Як приготувати букет гарні: переймаємо досвід французів

Що таке букет гарні та чому від нього так божеволіють французи? Розповідаємо про тонкощі приготування ароматного пучка трав та про його використання у стравах.

Букет гарні – це зібрана в один букет суміш свіжих ароматних трав. Його використовують у французькій кухні для приготування супів та бульйонів, ним насичують овочі та м'ясо.

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Що входить до букета гарні

Зазвичай до нього входять: свіжий розмарин, чебрець, стебла петрушки. Зрідка кладуть лавровий лист та стебло селери. Всі трави бережно загортають у листя цибулі порей та відправляють у страву.



Фото Богданни Рибак

Зручність букету гарні полягає в тому, що всі потрібні трави знаходяться в одному пучку. Їх легко додати до страви, так і вийняти з неї.



Фото Богданни Рибак

Його можна додати до бульйону за 30 хвилин до кінця приготування страви, або на початку. Важливо не перетримати його в рідині, адже трави з часом будуть все більше настоюватися та виділяти вже не приємний аромат та смак, а властиву їм гірчинку.



Фото Богданни Рибак

Зробити власний букет гарні ви можете за кілька хвилин, адже це просто, доступно та зручно. Якщо у вас не має змоги купувати свіжі трави в зимовий період, сформуйте букети гарні заздалегідь, та засушіть їх. Обов'язково зберігайте заготовки в герметичному контейнері. Також їх можна заморозити.