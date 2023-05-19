Ця страва виручить вас не раз: як зробити домашній часниковий хліб з сиром
19 травня 2023, 07:06Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Смачний хліб, який можна подати до салатів чи будь-яких інших страв – це справжня знахідка. Часниковий хліб із сирними нотками точно припаде вам до душі.
Цей варіант часникового хліба здобув прихильників по всьому світу. Якщо вам потрібно буде швидко та смачно перекусити, то просто підсмажте його з моцарелою та смакуйте із найпростішим салатом з коріандру та помідорів.
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Рецепт часникового хліба з сиром
Час: 30 хвилин + 2 години на тісто
Порцій: 2 багети
Приготування:
- Усі інгредієнти для багетів, окрім води, змішуємо в одному посуді. Дріжджі не повинні контактувати з сіллю до моменту замішування.
- Повільно додаємо воду та замішуємо тісто. Перекладаємо його у змащений олією посуд та залишаємо на 2 години.
- Викладаємо тісто на присипану борошном поверхню і ділимо на дві частини і формуємо багети.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Зубчики часники не очищаємо, ставимо у форму для запікання, додаємо трішки олії та дрібку солі. Запікаємо 20 хвилин.
- Виймаємо часник з духовки, даємо трішки охолонути та чистимо. Запихаємо зубчики часнику всередину багетів.
- У форму налийте трішки води та нагрійте її внизу духовки, щоб утворилася пара – це гарантує утворення скоринки.
- Випікаємо багети 30 – 40 хвилин.
- Потім їх варто нарізати на скибки, посипати тертим сиром та відправити перед подачею у мікрохвильовку.