Соковиті чебуреки від Ектора – рецепт тіста та начинки

27 квітня 2023, 13:55
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Від чого ви ніяк не відмовитеся – це від домашніх, хрумких та соковитих чебуреків. А рецептом поділився експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Тісто і м’ясо — яке поєднання може бути смачнішим? Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом, за яким ви зможете приготувати соковиті чебуреки. Буде краще, ніж в ресторані чи магазині!

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Рецепт чебуреків

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 5

Приготування:

  • Змішуємо борошно з сіллю, заливаємо окропом та замішуємо тісто. Загортаємо його в шар харчової плівки та залишаємо відпочити.
  • Для начинки змішуємо всі інгредієнти разом з нарізаною зеленню, перемішуємо до однорідної маси.
  • Розділяємо тісто на 5 частин, кожну розкачуємо в тонкий шар та викладаємо начинку. Защипаємо краї та обсмажуємо чебуреки на розігрітій сковорідці з олією.
  • Перекладаємо готові чебуреки на шар паперового рушника, аби позбутися зайвої олії.

Приготування:

  • Нарізаємо помідор дрібними шматочками.
  • Змішуємо з дрібно нарізаною зеленню та решту інгредієнтів.
  • Подаємо готові чебуреки з томатним соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак