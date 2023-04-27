Соковиті чебуреки від Ектора – рецепт тіста та начинки
27 квітня 2023, 13:55Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Від чого ви ніяк не відмовитеся – це від домашніх, хрумких та соковитих чебуреків. А рецептом поділився експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф".
Тісто і м’ясо — яке поєднання може бути смачнішим? Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом, за яким ви зможете приготувати соковиті чебуреки. Буде краще, ніж в ресторані чи магазині!
Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак
Рецепт чебуреків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 5
Приготування:
- Змішуємо борошно з сіллю, заливаємо окропом та замішуємо тісто. Загортаємо його в шар харчової плівки та залишаємо відпочити.
- Для начинки змішуємо всі інгредієнти разом з нарізаною зеленню, перемішуємо до однорідної маси.
- Розділяємо тісто на 5 частин, кожну розкачуємо в тонкий шар та викладаємо начинку. Защипаємо краї та обсмажуємо чебуреки на розігрітій сковорідці з олією.
- Перекладаємо готові чебуреки на шар паперового рушника, аби позбутися зайвої олії.
Приготування:
- Нарізаємо помідор дрібними шматочками.
- Змішуємо з дрібно нарізаною зеленню та решту інгредієнтів.
- Подаємо готові чебуреки з томатним соусом.
Смачного!