Холодний чизкейк підійде до будь-якого свята, а персики можна змінювати на інші ягоди чи фрукти.
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Рецепт сирного торта без випікання
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8⠀
Приготування:
- ️Форму вкрийте пергаментом для випікання. Стінки змастіть краплею олії.
- ️Пісочне печиво подрібніть у крихту за допомогою блендера, Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі. Далі слід змішати крихту та масло і ретельно перемішати.
- Викладіть масу у форму та розрівняйте корж, притискуючи міцно печиво до стінок і дна форми з невеликими бортиками.
- ️Желатин залийте водою і відставте на 10 хвилин, щоб він набух. Після – розтопіть желатин на водяній бані, чи в мікрохвильовці (20 секунд), вийміть, перемішайте. Якщо він не розтопився, підігрійте ще трішки.
- ️З‘єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор і збийте масу міксером 1 хвилину. Влийте вершки та збивайте ще хвилину. Додайте розтоплений желатин, збивайте до однорідності маси.
- ️Викладіть сирну масу на корж, розрівняйте та відправте в холодильник.
- ️Персикове желе готуємо згідно з інструкцією на упаковці, охолоджуємо до кімнатної температури.
- ️Персики наріжте, викладіть зверху сирної маси і залийте 5 – 6 столовими ложками желе. Кладемо в холодильник на 15 хвилин. Виймаємо і заливаємо решту желе. Щоб не протікало – радимо поставити форму з тортом на рівну тарілку і брати його за тарілку, а не за форму. Кладемо в холодильник до застигання желе.
- Щоб зняти форму, подуйте феном на стінки, або притуліть до форми гарячий рушник. Є й легший варіант – перед початком приготування, вкрийте борти форми ацетатною стрічкою.
Смачного!