Як сушити сливи на чорнослив: простий спосіб, який зекономить вам купу грошей

Чорнослив – смачний додаток до великої кількості страв. Чи можна зробити смачний сухофрукт вдома? Звісно, якщо знати простий та незатратний спосіб.

Чорнослив – це сушена слива, яка піддалася процесу консервації шляхом висушування. Він має темно-фіолетовий або чорний колір, солодкуватий смак і характерний аромат. Чорнослив часто використовується в кулінарії для виготовлення десертів, начинок, а також як смачний і корисний перекус.

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Як сушити сливи, щоб отримати чорнослив

Найпростіший спосіб створити домашній чорнослив – засушити його у духовці. Це просто та смачно, а ще це чудовий спосіб використати зайві сливи та здивувати рідних.

Інструкція:

Велике деко застеліть пергаментом та викладіть на нього сливи. Найкраще викладати половинки слив. Увімкніть режим конвекції або сушіння на 60°C. Необхідно залишити дверцята духовки відкритими, щоб швидше випаровувалася волога. Сливи необхідно залишити на 8 – 10 годин. Готовий чорносливом найкраще помістити в паперові пакети та зберігати у темному прохолодному місці.

Домашній чорнослив – це так смачно / Фото unsplash

Які сливи найкраще обрати

Для чорносливу найкраще обирати дозрілі, солодкі сорти слив без пошкоджень. Середнього розміру сливи зазвичай найзручніше використовувати для чорносливу, оскільки вони рівномірно висихають.

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