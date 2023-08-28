Хрумкі та менш калорійні: готуємо деруни з кабачків
28 серпня 2023, 09:14Читать новость на русском
Як часто ви готуєте деруни? А з кабачків? Ця страва стане справжнім відкриттям для тих, хто обожнює деруни, адже кабачки ідеальний продукт для неї.
24 канал підготував рецепт дерунів з кабачків, які ви точно захочете ще і ще. Їх можна подавати зі сметаною, соусом дзадзики чи просто їсти без нічого.
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Від традиційних кабачків, вони відрізняються ніжним смаком, також в них менше калорій і не потрібно довго смажити.
Рецепт дерунів з кабачків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
– 2 кабачки;
– 2 курячих яйця;
– склянка борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– чорний мелений перець;
– олія для смаження;
– ріпчаста цибуля або зелена;
– зелень кропу (за бажанням).
Приготування:
- Очищаємо кабачки від шкірки, натираємо на тертці та посипаємо сіллю. Залишаємо на кілька хвилин, аби вони пустили сік. Зайву рідину віджимаємо руками.
- Нарізаємо цибулю та кріп, додаємо до кабачків. Вибиваємо яйця, висипаємо борошно та спеції. Перемішуємо все до однорідної маси.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо деруни до золотистої скоринки з кожного боку.
- Подаємо з улюбленою сметаною.
Смачного!Сподобався рецепт ? Спробуйте також приготувати українську давню страву – затірку.