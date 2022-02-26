Як приготувати домашній хліб: рецепт з білого борошна на воді
26 лютого 2022 , 15:13Читать новость на русском
Джерело:BBC Food
Якщо у вас не має можливості придбати свіжий хліб в магазині – не біда. Приготуйте його власноруч вдома.
Ми дібрали для вас рецепт домашнього білого хліба, приготованого на воді. Всього кілька простих рухів і свіжа, хрумка домашня здоба буде на вашому столі.
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Рецепт білого хліба
- Час: 4 години
- Порції: 1 штука
– 500 грамів борошна;
– 40 грамів вершкового масла;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 300 мілілітрів теплої води;
– олія.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб вона буле м'яким.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помістіть борошно у велику миску і додайте вершкове масло. Додайте дріжджі з одного боку миски і сіль з іншого. Перемішайте всі інгредієнти ложкою.
- Додайте половину теплої води і перемішайте. Продовжуйте додавати воду тонкою цівкою, добре перемішуючи, поки не зберете все борошно зі сторін миски. Замішуйте тісто до однорідної консистенції.
- Змастіть олією робочу поверхню, викладіть тісто та розімніть. Складіть край тіста в середину, потім переверніть тісто на 45 градусів і повторіть. Робіть це кілька разів, поки тісто не буде дуже злегка покрите оливковою олією.
- Знову замісіть тісто руками, щоб воно стало еластичним (4 – 5 хвилин), гладким. Можна підсипати борошно, щоб воно не липло.
- Змастіть глибоку миску олією, викладіть тісто та накрийте шаром харчової плівки або кухонним рушником. Залишіть його на годину в теплому місці.
- Застеліть деко папером для випікання або силіконовим килимком.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, витягніть його з миски, розімніть. Рукою розкачайте тісто, потім переверніть на 45 градусів і знову згорніть. Повторіть кілька разів. Акуратно переверніть і розгладьте тісто в круглу форму.
- Помістіть здобу на застелене деко, накрийте рушником і залиште, поки він не збільшиться вдвічі. Це займе близько години.
- Розігрійте духовку до 220 градусів в режимі "конвекція". Посипте хліб борошном. Використовуйте великий гострий ніж, щоб зробити неглибокі надрізи у верхній частині здоби, щоб створити ромбовий візерунок.
- Випікайте хліб близько 30 хвилин.
- Охолодіть готову здобу на решітці.
Смачного!