Гострий кетчуп на зиму – ідеальне доповнення до м'яса чи овочів

3 жовтня 2023, 15:47
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Джерело:

Євген Клопотенко

Якщо ви вже закрили на зиму звичайний томатний кетчуп, обов'язково спробуйте також гострий. Він ідеально доповнить м'ясні страви, особливо запечену курятину.

Ароматний, пікантний кетчуп з чилі та часнику стане справжнім відкриттям зимової консервації. Такий соус ідеально підійде до курки, свинини, телятини чи баранини. 

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Домашній кетчуп настільки простий у приготування, що вже за лічені години буде стояти та охолоджуватися на кухні.

Рецепт гострого кетчупу на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 2 – 3
Інгредієнти:
 – 2 кілограми томатів;
 – 4 цибулини;
 – 4 гострі перці;
 – 4 головки часнику;
 – 2 столові ложки солі;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 5 лаврових листочків;
 – 10 горошин чорного духмяного перцю;
 – 4 столові ложки оцту.

Приготування:

  • Ретельно миємо томати та бланшуємо їх, щоб краще зняти шкірку. 
  • Очищену цибулю пропускаємо через м'ясорубку разом із помідорами. Перекладаємо все в каструлю та варимо при помішуванні півтори години.
  • Перекручуємо у м’ясорубці перець чилі, головки часнику. Додаємо до кетчупу та варимо ще 30 хвилин.
  • Перебиваємо кетчуп погружним блендером до однорідної консистенції, додаємо сіль та цукор, лаврові листочки духм'яний перець та оцет. Перемішуємо все, аби розчинилися сіль та цукор.
  • Розливаємо готовий кетчуп і заздалегідь стерилізовані банки і закриваємо кришками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак