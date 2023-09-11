Ви більше не будете купувати його у магазині: рецепт пікантного домашнього кетчупу на зиму
Джерело:przyslijprzepis
Кетчуп, безумовно, саме той соус, який часто з'являється на наших столах. Зазвичай ми купуємо його у магазині, але він точно не зрівняється з продуктом, який ви зробите власними руками.
Домашній кетчуп – це те, що мусить приготувати кожна господиня. Особливо вам сподобається поєднання смаків томатів та слив, який чудово доповнить звичні страви.
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Домашній кетчуп: простий рецепт
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 6 баночок
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 1,5 кілограма слив;
– 2 яблука;
– 2 червоних перці;
– 4 великі цибулини;
– 4 зубчики часнику;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки солі;
– чайна ложка перцю;
– чайна ложка солодкого перцю;
– чайна ложка гострого перцю;
– 2/3 склянки оцту;
– 1/2 чайної ложки порошку каррі;
– 1/2 склянки води;
– 3 лаврових листки;
– 3 гвоздики;
– 3 горошини перцю.
Приготування:
- Сливи миємо та видаляємо кістки.
- Цибулю, часник та яблука нарізаємо скибочками.
- Перець чистимо від насіння та нарізаємо кубиками.
- Помідори чистимо від шкірки та дрібно нарізаємо.
- Усі інгредієнти кладемо у каструлю, додаємо половину склянки води і варимо до м'якості.
- Коли овочі стануть м'якими, подрібнюємо їх міксером або блендером до однорідності.
- Додаємо у соус спеції та варимо ще 30 хвилин.
- Гострий соус розливаємо у сухі та чисті банки. Закриваємо їх кришками та пастеризуємо 10 хвилин.
- Перевертаємо банки та залишаємо до охолодження.