Ви більше не будете купувати його у магазині: рецепт пікантного домашнього кетчупу на зиму

11 вересня 2023, 20:33
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Джерело:

przyslijprzepis

Кетчуп, безумовно, саме той соус, який часто з'являється на наших столах. Зазвичай ми купуємо його у магазині, але він точно не зрівняється з продуктом, який ви зробите власними руками.

Домашній кетчуп – це те, що мусить приготувати кожна господиня. Особливо вам сподобається поєднання смаків томатів та слив, який чудово доповнить звичні страви.

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Домашній кетчуп: простий рецепт

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 6 баночок

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;
– 1,5 кілограма слив;
2 яблука;
2 червоних перці;
4 великі цибулини;
4 зубчики часнику;
4 столові ложки цукру;
3 столові ложки солі;
чайна ложка перцю;
чайна ложка солодкого перцю;
чайна ложка гострого перцю;
2/3 склянки оцту;
1/2 чайної ложки порошку каррі;
1/2 склянки води;
3 лаврових листки;
3 гвоздики;
3 горошини перцю.

Приготування:

  • Сливи миємо та видаляємо кістки.
  • Цибулю, часник та яблука нарізаємо скибочками.
  • Перець чистимо від насіння та нарізаємо кубиками.
  • Помідори чистимо від шкірки та дрібно нарізаємо.
  • Усі інгредієнти кладемо у каструлю, додаємо половину склянки води і варимо до м'якості.
  • Коли овочі стануть м'якими, подрібнюємо їх міксером або блендером до однорідності.
  • Додаємо у соус спеції та варимо ще 30 хвилин.
  • Гострий соус розливаємо у сухі та чисті банки. Закриваємо їх кришками та пастеризуємо 10 хвилин.
  • Перевертаємо банки та залишаємо до охолодження.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська