Рецепт крем-сиру, смачнішого ніж магазинний

Якщо ви щоразу використовуєте в їжу крем-сир, цей рецепт домашнього продукту стане вашим улюбленими.

Крем-сир – універсальний сир, який найчастіше використовують до сніданку. Без нього важко уявити японські роли, а ще він є частиною чизкейка Нью-Йорк.

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Звичайно, його можна придбати в будь-якому магазині, але навіщо переплачувати вдвічі, якщо можна приготувати вдома власноруч. За цим рецептом крем-сир виходить ніжний, кремовий, вершковий і дуже смачний.

Рецепт домашнього крем-сиру

Час: 10 – 20 годин

10 – 20 годин Порції: близько 350 грамів

– 300 грамів сметани 2-% жирності;– 300 – 350 грамів грецького йогурту 10% жирності;– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти до однорідності і відкидаємо на марлю, складену мінімум в 4 рази (або на чистий рушник).

Зверху ставимо невеличкий вантаж (миска з горохом) і ховаємо в холодильник на ніч (краще на 20 годин).

Коли сироватка стече, залишиться ніжний і однорідний крем-сир.

Готово!

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Кількість крем-сиру залежить від якості сметани та йогурту. За бажанням можна додати трави, зелень, спеції і часник, але вони суттєво зменшать термін зберігання продукту.