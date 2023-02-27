Домашній маринований оселедець: кращого ще не куштували

27 лютого 2023, 16:24
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Джерело:

Оксана Крецул

Якщо ви ще не готували домашній оселедець – час настав. Це просто, бюджетно та надзвичайно смачно!

Домашній маринований оселедець – це не тільки смачна закуска до столу, а й невід'ємний інгредієнт для таких страв, як салат шуба, форшмак.

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Якщо ви не довіряєте виробникам, з легкістю можете приготувати домашній маринований оселедець власноруч. Він вийде неймовірно смачним, рідні чи друзі обов'язково попросять добавки.

Рецепт маринованого оселедця

  • Час: 24 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 –  550 грамів оселедця без кісток;
 – 80 – 100 грамів води;
 – 2 великі ріпчасті цибулі;
 – 40 – 50 грамів яблучного оцту;
 – 40 – 50 грамів нерафінованої олії;
 – 1,5 – 2,5 чайні ложки солі;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – лавровий листок;
 – 4 – 6 штук перцю горошком;
 – духмяний перець.

Приготування:

  • Рибу промиваємо під проточною водою, відрізаємо голову та хвіст, розрізаємо живіт та виймаємо нутрощі. Промиваємо під проточною водою.
  • Робимо розріз ножем вздовж хребта і знімаємо з оселедця шкіру. Можливо це не буде дуже естетично, але так смакуватиме значно краще. Промиваємо під проточною водою.
  • Розділяємо руками дві частини філе і відділяємо від кісток.
  • Розрізаємо філе на однакові шматки.
  • Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
  • Воду змішуємо із сіллю, цукром, перцем та лавровим листом, доводимо до кипіння та потім повністю охолоджуємо.
  • Змішуємо холодний маринад з олією та яблучним оцтом.
  • У скляну посудину викладаємо шарами оселедець із цибулею, заливаємо маринадом і залишаємо на ніч (на добу) у холодильнику під кришкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак