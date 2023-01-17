Як приготувати домашній шпондер: рецепт в рукаві

Якщо ви обожнюєте свинину, а особливо шпондер, обов'язково спробуйте приготувати його за цим рецептом.

Свинина (бочок) в рукаві може бути смачною закускою до столу, ідеальним перекусом, або інгредієнтом до майбутньої страви (карбонари, або до картоплі).

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Запечений шпондер такий смачний, що не можливо втриматися, щоб не почати куштувати його ще теплим. Готувати його просто, особливо в духовці.

Рецепт шпондера в рукаві

Час: 2 години

2 години Порції: 700 – 800 грамів

– 1 кілограм підчеревини (бочок);– 2 чайні ложки сухих трав (італійські спеції);– 2 чайні ложки солі;– 5 – 7 зубчиків часнику;– 2 чайні ложки гірчиці.

Приготування:

Миємо м'ясо, робимо глибокі надрізи в ньому. Окремо вичавлюємо через прес часник.

Всі інші інгредієнти змішуємо до однорідності і натираємо ними весь шматок, також поклавши в надрізи.

Перекладаємо в рукав для запікання та випікаємо в розігрітій духовці при 190 градусах 1,5 години.

Вимикаємо духовку, даємо схолонути у ній, а тоді на кілька годин перекладаємо в холодильник.

Нарізаємо шпондер на шматки, кладемо на чорний хлібчик, приправляємо гірчицею і подаємо до столу.

Смачного!