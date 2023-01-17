Як приготувати домашній шпондер: рецепт в рукаві

17 січня 2023, 14:32
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Джерело:

Юлія Сімончук

Якщо ви обожнюєте свинину, а особливо шпондер, обов'язково спробуйте приготувати його за цим рецептом.

Свинина (бочок) в рукаві може бути смачною закускою до столу, ідеальним перекусом, або інгредієнтом до майбутньої страви (карбонари, або до картоплі).

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Запечений шпондер такий смачний, що не можливо втриматися, щоб не почати куштувати його ще теплим. Готувати його просто, особливо в духовці.

Рецепт шпондера в рукаві

  • Час: 2 години
  • Порції: 700 – 800 грамів
Інгредієнти:
 – 1 кілограм підчеревини (бочок);
 –  2 чайні ложки сухих трав (італійські спеції);
 – 2 чайні ложки солі;
 – 5 – 7 зубчиків часнику;
 – 2 чайні ложки гірчиці.

Приготування:

  • Миємо м'ясо, робимо глибокі надрізи в ньому. Окремо вичавлюємо через прес часник.
  • Всі інші інгредієнти змішуємо до однорідності і натираємо ними весь шматок, також поклавши в надрізи.
  • Перекладаємо в рукав для запікання та випікаємо в розігрітій духовці при 190 градусах 1,5 години.
  • Вимикаємо духовку, даємо схолонути у ній, а тоді на кілька годин перекладаємо в холодильник.
  • Нарізаємо шпондер на шматки, кладемо на чорний хлібчик, приправляємо гірчицею і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак