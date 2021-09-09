Як приготувати домашній томатний сік на зиму за лічені хвилини: рецепт з м'якоттю
9 вересня 2021 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ну хто ж з нас не любить поласувати домашнім томатним соком? Яскравий смак, приємний аромат та ще й приготований власноруч вдома. Смакота!
Томатний сік чудово підійде до будь-яких страв: сніданку з омлетом, курочки з картопелькою та обід чи свіжим салатом з рибою. А ще на його приготування вам не потрібно годинами стояти на кухні – всього 30 хвилин і він готовий!
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Рецепт домашнього томатного соку
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Томатний сік / Фото Знаю про
– 1 – 1,5 кг помідорів;
– 1 ч. л. солі.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори під проточною водою.
- Зробіть надрізи на шкірці та занурте їх в окріп.
- Через 1 – 2 хвилини дістаньте помідори з окропу та перекладіть в миску з крижаною водою.
- Зніміть з помідорів шкірку за допомогою ножа.
- Подрібніть помідори в блендері в пюре.
- Додайте до пюре сіль та перемішайте.
- Розлийте помідоровий сік в стерилізовані банки та накрийте кришками.
- Відправте банки стерилізуватися в окропі протягом 10 – 15 хвилин.
- Закрийте банки кришками та переверніть догори дном.
- Накрийте томатний сік теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Зберігайте томатний сік в темному і прохолодному місці. Смачного!