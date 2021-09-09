Як приготувати домашній томатний сік на зиму за лічені хвилини: рецепт з м'якоттю

9 вересня 2021 , 18:39
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Джерело:

24 канал

Ну хто ж з нас не любить поласувати домашнім томатним соком? Яскравий смак, приємний аромат та ще й приготований власноруч вдома. Смакота!

Томатний сік чудово підійде до будь-яких страв: сніданку з омлетом, курочки з картопелькою та обід чи свіжим салатом з рибою. А ще на його приготування вам не потрібно годинами стояти на кухні – всього 30 хвилин і він готовий!

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Рецепт домашнього томатного соку

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Томатний сік / Фото Знаю про

Інгредієнти:
 – 1 – 1,5 кг помідорів;
 – 1 ч. л. солі.

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори під проточною водою.
  1. Зробіть надрізи на шкірці та занурте їх в окріп.
  1. Через 1 – 2 хвилини дістаньте помідори з окропу та перекладіть в миску з крижаною водою.
  1. Зніміть з помідорів шкірку за допомогою ножа.
  1. Подрібніть помідори в блендері в пюре.
  1. Додайте до пюре сіль та перемішайте.
  1. Розлийте помідоровий сік в стерилізовані банки та накрийте кришками.
  1. Відправте банки стерилізуватися в окропі протягом 10 – 15 хвилин.
  1. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном.
  1. Накрийте томатний сік теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Зберігайте томатний сік в темному і прохолодному місці. Смачного!
Автор: Богданна Рибак