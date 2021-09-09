Як приготувати домашній томатний сік на зиму за лічені хвилини: рецепт з м'якоттю

Ну хто ж з нас не любить поласувати домашнім томатним соком? Яскравий смак, приємний аромат та ще й приготований власноруч вдома. Смакота!

Томатний сік чудово підійде до будь-яких страв: сніданку з омлетом, курочки з картопелькою та обід чи свіжим салатом з рибою. А ще на його приготування вам не потрібно годинами стояти на кухні – всього 30 хвилин і він готовий!

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Рецепт домашнього томатного соку

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Томатний сік / Фото Знаю про

– 1 – 1,5 кг помідорів;– 1 ч. л. солі.

Приготування:

Ретельно помийте помідори під проточною водою.

Зробіть надрізи на шкірці та занурте їх в окріп.

Через 1 – 2 хвилини дістаньте помідори з окропу та перекладіть в миску з крижаною водою.

Зніміть з помідорів шкірку за допомогою ножа.

Подрібніть помідори в блендері в пюре.

Додайте до пюре сіль та перемішайте.

Розлийте помідоровий сік в стерилізовані банки та накрийте кришками.

Відправте банки стерилізуватися в окропі протягом 10 – 15 хвилин.

Закрийте банки кришками та переверніть догори дном.

Накрийте томатний сік теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.