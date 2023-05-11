Більше не купуємо в магазині – рецепт домашнього твердого сиру з молока

Здавна наші бабусі готували все власноруч: ковбаси, сметану, варили сири. Чому б і нам не спробувати приготувати домашній твердий сир, адже він набагато смачніший за магазинний.

Домашній твердий сир за цим рецептом відмінно підійде до канапок, на нарізку до столу, але плавитися він не буде. Врахуйте це при подальшому використанні в інших стравах.

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Додатково можна збільшити чи зменшити кількість солі, використати улюблені сухі спеції, щоб довершити смак продукту.

Рецепт твердого сиру

Час: 20 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію)

20 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію) Порції: 300 – 400 грамів

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 3 курячих яйця;

– 200 грамів сметани;

– 1 – 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Молоко переливаємо в каструлю, додаємо сіль.

Молоко ставимо на вогонь і даємо закипіти. Змішуємо сметану і яйця, і перекидаємо до молока. Вимішуємо все разом.

Ставимо на газ, варимо близько 6 – 8 хвилин, поки не почне сир відділятись від сироватки. Проварюємо ще 2 – 3 хвилини.

Складаємо марлю у два шари, і викладаємо на друшляк. Переливаємо, відціджуємо рідину.

Сирну масу кладемо в зручну форму, зверху ставимо вагу. Так лишаємо на 4 – 5 годин.

Смачного!