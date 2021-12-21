Як приготувати домашнє вершкове масло: рецепт за 15 хвилин
21 грудня 2021 , 18:40Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Якщо вам важко обрати хороше вершкове масло в магазині, ми пропонуємо приготувати його вдома. Для цього вам потрібен всього один інгредієнт.
Щоб приготувати домашнє масло, без додаткових консервантів, з коров'ячих вершків вам потрібно кілька хвилин збивання звичайним міксером. Смачне, корисне вершкове масло на вашому столі!
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Додавайте домашнє вершкове масло до приготування кремів, змастіть на бутерброд або грінку. Смачно – пальчики оближеш!
Рецепт вершкового масла
- Час: 15 хвилин
- Порції: 300 – 350 грамів
– 1 літр жирних коров'ячих вершків (33%).
Приготування:
- У глибокому посуді збийте за допомогою міксера вершки (15 хвилин).
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Збивайте густу вершкову масу доки сироватка не відокремиться від масла.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Перекладіть масло на чисту марлю. Відтисніть зайву рідину.
- У керамічну форму викладіть шар пергаменту для випікання, перекладіть туди масло. Щільно накрийте його пергаментом та відправте в холодильник для стабілізації.
- Вершкове масло готове.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього вершкового масла: