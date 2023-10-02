П'янка розкіш у кожній краплі: як зробити вино вдома – покроковий рецепт для початківців

2 жовтня 2023, 21:30
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Джерело:

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Вино – це алкогольний напій, який виготовляється зі соку винограду або інших фруктів. Він так смакує за святковим столом, тож його точно слід мати у своїй коморі.

Перші сліди виноробства ведуть в античне Середземномор'я. Тоді воно готувалось в амфорах, а зберігали його в печерах або глибоких підвалах. Ці стародавні напої відрізнялися від сучасних вин за своїм смаком і якістю. Тепер вино готувати та зберігати значно легше, тому обовязково спробуйте свої сили у цьому напрямку.

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Рецепт домашнього вина

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Особливий напій / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 10 кілограмів білого винограду;
– 3 кілограми цукру.

Приготування:

  • Чистими руками або штовхачем відокремте виноград від грон і покладіть в емальовану миску. Ягоди не потрібно мити.
  • Розімніть ягоди руками або товкачиком і покладіть в миску. Потім накрийте посуд декількома шарами марлі і залиште на 5 днів на сонячному місці.
  • Перемішуйте суміш двічі на день ложкою.
  • Потім виноград відкиньте на друшляк, щоб стік сік.
  • Ягідний сік процідіть через марлю.
  • Потім змішайте проціджений сік з цукром і розлийте по банках. Помістіть рукавичку навколо горловини кожної банки, проткніть отвір пальцем і залиште сік для бродіння на 3 тижні.
  • Коли з рукавички вийде повітря, акуратно процідіть напій у пляшки.
  • Закоркуйте пляшки пробками і поставте в прохолодне місце на місяць.
  • За цей час тричі перелийте вино в нові пляшки, залишивши осад у попередній ємності. Після цього вино готове.
Якщо хочете приготувати більш міцний напій скористайтеся, цим покроковим рецептом медовухи.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська