Домашнє вино з білого винограду, яке стане зіркою застілля
27 вересня 2023, 15:47Читать новость на русском
Джерело:Смачно
Осінь відмінна пора, щоб готувати домашнє вино, яке буде зігрівати нас довгими та холодними зимовими вечорами. Ми пропонуємо розпочати заготівлю з білого.
Домашнє вино з білого винограду – це не просто алкогольний напій до столу чи свята, а справжній еліксир насолоди та користі для організму. Якщо його приготувати власноруч, ви зможете не тільки насолоджуватися п'янким смаком напою, а отримаєте масу задоволення та користі.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Це простий рецепт, згідно з яким використовується лише стиглий виноград і цукор. Відсутність інших інгредієнтів дозволяє створити натуральне і смачне вино.
Рецепт білого вина
- Час: 3 місяці
- Порції: 3
– 10 кілограмів білого винограду;
– 3 кілограми цукру.
Приготування:
- Для приготування справжнього домашнього вина беремо білий виноград. В жодному разі не миємо грона, адже нам потрібні природні дріжджі, які містяться на шкірці ягід. В іншому випадку не відбудеться бродіння.
- Придушуємо виноград в емальованому відрі. Тиснути потрібно руками або ж, як мінімум, товкачем. Їх необхідно м'яти до тих пір, поки не з'явиться багато соку.
- Прикриваємо миску марлею і залишаємо приблизно на 5 днів у теплі, щоб отриманий сік "заграв". Потрібно два рази на день перемішувати цю масу дерев'яною лопаткою.
- Після того, як виноград підніметься, відкидаємо його на друшляк, щоб сік стік. Віджимаємо ягоди через марлю.
- Очищений сік переливаємо в банки і засипаємо цукром, перемішуємо.
- На горло банки одягаємо медичну промиту рукавичку, пальці якої необхідно проколоти голкою в декількох місцях і міцно обв’язати її по колу гумкою.
- Після цього залишаємо вино приблизно на 3 тижні для бродіння при кімнатній температурі. Рукавичка повинна надутися на самому початку процесу. А коли здується — це ознака того, що вино готове.
- Коли дріжджі осядуть на дні, а вино стане світлим, то все це обережно проціджуємо. Закриваємо все у пляшки.
- Виносимо вино в прохолодне місце і залишаємо там приблизно на 30 днів. Протягом цього часу необхідно тричі перелити вино в чисті пляшки, залишаючи осад у попередніх пляшках. І потім залишаємо вино ще на 1 місяць в прохолодному місці.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати консервовані персики половинками.