Як приготувати домашню пасту тальятеле: перевірений рецепт макаронів

20 вересня 2021 , 18:19
Читать новость на русском

Джерело:

Їжа

Якщо ви наважилися спробувати приготувати вдома італійську пасту, почніть із тальятеле. Доволі не складний процес замішування тіста та його розкачування, просте нарізання підійде навіть для початківця.

Тальятеле – різновид італійської пасти завтовшки 7 – 8 міліметрів. Зазвичай її подають з різноманітними соусами, до м'ясних та овочевих страв.

Читайте також  Вечеря за 30 хвилин: відкритий пиріг із грибами та куркою, паста в соусі болоньєзе та мусака

Рецепт домашньої пасти тальятеле

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2


Паста тальятеле / Фото Їжа

Інгредієнти:
 – 4 шт. курячих яєць;
 – 160 г борошна грубого помолу;
 – 160 г семоли;
 – 1 ст. л. оливкової олії;
 – 1 ч. л. солі.

Приготування:

  1. У великій чаші для міксера з'єднайте всі інгредієнти для страви. За допомогою насадки "гак" замішайте тісто протягом 8 – 10 хвилин, доки воно не стане еластичним та гладким.


Приготування пасти / Фото Їжа

  1. Якщо ви будете замішувати тісто на пасту руками, сформуйте гірку з борошна та вибийте в центр яйця, додайте солі та олії. Борошно поступово вмішуйте в рідкі інгредієнти та замішуйте тісто.


Приготування пасти / Фото Їжа

  1. Сформуйте з тіста кулю та загорніть в шар харчової плівки. Відправте його в холодильник на 30 хвилин.
  1. Розділіть тісто на 4 частини та поступового, кожну з них розкачуйте в тонкий пласт, або скористайтеся спеціальною машинкою для пасти.


Приготування пасти / Фото Їжа

  1. Наріжте тісто на довгі смужки шириною 8 міліметрів.
  1. Нарізану пасту тальятеле присипте борошном та перемішайте.


Приготування пасти / Фото Їжа

  1. Свіжу пасту відваріть в киплячій підсоленій воді протягом 1 – 5 хвилин. Смачного!
Автор: Богданна Рибак