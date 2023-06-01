Як легко і швидко приготувати фаршировані печериці – рецепт
1 червня 2023, 12:42Читать новость на русском
Джерело:sargento
Запланували родинні посиденьки та вирішили приготувати щось з грибів? У нас є простий та смачний рецепт фаршированих печериць, який сподобається кожному.
Існує багато варіацій з фаршированими грибами. Їх можна начиняти овочевими засмажками, маринувати в майонезі зі спеціями та натирати сиром. Інколи їх навіть начиняють м'ясним фаршем та запікають.
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24 канал підготував рецепт фаршированих печериць з морквою, цибулею та ніжками грибів.
Рецепт фаршированих печериць
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів великих печериць;
– 2 морквини;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 150 – 200 грамів твердого сиру;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– майоран (за бажанням).
Приготування:
- Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.
- Запікаємо 15 хвилин до готовності.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати салат з молодої капусти. Ми дібрали три рецепти на вибір.