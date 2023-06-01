Як легко і швидко приготувати фаршировані печериці – рецепт

Запланували родинні посиденьки та вирішили приготувати щось з грибів? У нас є простий та смачний рецепт фаршированих печериць, який сподобається кожному.

Існує багато варіацій з фаршированими грибами. Їх можна начиняти овочевими засмажками, маринувати в майонезі зі спеціями та натирати сиром. Інколи їх навіть начиняють м'ясним фаршем та запікають.

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24 канал підготував рецепт фаршированих печериць з морквою, цибулею та ніжками грибів.

Рецепт фаршированих печериць

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 500 грамів великих печериць;– 2 морквини;– 1 ріпчаста цибуля;– 150 – 200 грамів твердого сиру;– сіль;– чорний мелений перець;– олія;– майоран (за бажанням).

Приготування:

Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.

Запікаємо 15 хвилин до готовності.

Смачного!

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