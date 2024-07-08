Чим пригощатимуть Валерія Залужного: як приготувати фіш-енд-чіпс

8 липня 2024, 12:45
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Джерело:

the spruceeats

Fish and chips – це класична британська страва, яка підкорила серця гурманів у всьому світі. Соковита риба в хрусткому клярі разом із золотистою картоплею фрі створюють ідеальне поєднання смаків та текстур.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії з 10 липня. Ми сподіваємося, що у нього буде нагода спробувати одну із найвідоміших страв Туманного Альбіону. Якщо у вас зараз немає можливості відвідати Лондон, ви можете легко приготувати цю страву вдома.

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Рецепт Fish and chips

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів філе білої риби (тріска або хек);
– 4 великі картоплини;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 200 мілілітрів газованої води;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– олія для смаження;
– сіль та перець до смаку;
– лимон для подачі.

Приготування:

  1. Промийте та почистіть картоплини, наріжте їх товстими скибочками.
  2. Замочіть картоплю в холодній воді на 30 хвилин, потім обсушіть її. Розігрійте рослинну олію у фритюрниці або глибокій каструлі.
  3. Смажте картоплю порціями до золотистого кольору, приблизно 5 – 6 хвилин, потім вийміть її та дайте стекти зайвій олії на паперовому рушнику.
  4. Філе риби промийте та обсушіть паперовим рушником, наріжте порційними шматками.
  5. У мисці змішайте борошно, сіль, розпушувач, додайте яйце і газовану воду, щоб утворилось тісто консистенції густої сметани.
  6. Занурте шматки риби в тісто та обсмажте у розігрітій олії до золотистого кольору, приблизно 4 – 5 хвилин з кожного боку. Вийміть рибу та дайте стекти зайвій олії на паперовому рушнику.
  7. Подавайте fish and chips гарячими, приправивши сіллю та перцем до смаку.
  8. За бажанням при подачі додайте лимон. 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська