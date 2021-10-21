Як приготувати гарбуз як напівфабрикат: рецепт та поради шеф-кухаря Ярославського

21 жовтня 2021 , 15:55
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Осінню особливо актуальні різноманітні страви з гарбуза. Щоб не витрачати багато часу на приготування, ми пропонуємо вам заздалегідь підготувати напівфабрикат з гарбуза. З нього можна швидко зробити крем-суп, кашу або десерт.

Напівфабрикат із гарбуза можна приготувати обравши продукт будь-якого сорту. Володимир Ярославський обрав "Ромашку", але чудово смакують також і сорти: "Гітара" чи "Хоккайдо".

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Головне, щоб сам гарбуз був солодким і ароматним, якщо він не смачний – краще не готуйте його. 

Рецепт напівфабрикату з гарбуза (пюре)

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 – 3


Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – гарбуз;
 – оливкова олія;
 – улюблені спеції.

Приготування:

  1. Помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння. Наріжте його середніми шматками.


Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського

  1. Перекладіть шматочки гарбуза на деко вкрите шаром пергаменту.


Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського

  1. Полийте його олією та посипте улюбленими спеціями (чебрець, розмарин, шавлія).
  1. Накрийте його шаром фольги та випікайте в духовці з режимом "Конвекція" протягом 30 хвилин при температурі 180 – 190 градусів.
  1. Вийміть деко з духовки, зніміть фольгу та випікайте гарбуз ще 10 – 15 хвилин при 170 градусах. Так ви випаруєте зайву вологу.


Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського

  1. Готовий гарбуз охолодіть при кімнатній температурі.


Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського

  1. Перебийте шматочки гарбуза в пюре.


Напівфабрикат з гарбуза / Фото Володимира Ярославського

  1. Розкладіть гарбузове пюре в харчові контейнери та зберігайте в холодильнику протягом 4 – 5 днів. Смачного!
Автор: Богданна Рибак