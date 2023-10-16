Справжні барви осені в одній тарілці – рецепт гарбузового супу з овочами

Восени так іхочеться чогось яскравого, ситного, але не дужежирного. Ми пропонуємо зупинити свій вибір на справжньому осінньому супі з гарбуза.

Гарбузовий крем-суп – одна із найпопулярніших осінніх страв, яку готують чи не в кожній сім'ї. Ніжна кремова текструа, солодкавий смак з нотками мускатного горіха – смакота ще так.

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Аби щоразу у вас виходила ідеальна кокнсистенція страви, та всі, включно здітьми просили ще – скористайтеся нашим рецептом. Гарбузовий крем-суп точно стане вашим улюбленим!

Рецепт гарбузового крем-супу

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 6

– 1 гарбуз (1 – 1,2 кілограми);– 1 середня морква;– 1 середня цибуля;– 1 маленька головка часнику;– 3 середні картопля;– 150 грамів вершків від 20% жирності;– 1 літр води або бульйону;– 1/3 чайна ложка куркуми;– 1/3 чайна ложка меленого імбиру;– дрібка мускатного горіху;– лавровий листок;– сіль;– олія.

Приготування:

️Нарізаємо цибулю, моркву, розрізаємо навпіл гарбуз, надрізаємо верх часнику, поливаємо олією, накриваємо фольгою і запікаємо овочі при 180 градусах близько 40 хвилин. Охолоджуємо.

️Кип'ятимо воду, додаємо нарізану картоплю, запечені овочі, лавровий лист і доводимо до готовності картоплі.

️Додаємо вершки, спеції, виймаємо лавровий лист і збиваємо суп блендером.

Повертаємо його на вогонь, доводимо до кипіння і за необхідності доливаємо ще води, якщо суп надто густий.

️Подаємо суп з сухариками чи підсмаженим курячим філе.

Смачного!

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