Справжні барви осені в одній тарілці – рецепт гарбузового супу з овочами
16 жовтня 2023, 10:17Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Восени так іхочеться чогось яскравого, ситного, але не дужежирного. Ми пропонуємо зупинити свій вибір на справжньому осінньому супі з гарбуза.
Гарбузовий крем-суп – одна із найпопулярніших осінніх страв, яку готують чи не в кожній сім'ї. Ніжна кремова текструа, солодкавий смак з нотками мускатного горіха – смакота ще так.
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Аби щоразу у вас виходила ідеальна кокнсистенція страви, та всі, включно здітьми просили ще – скористайтеся нашим рецептом. Гарбузовий крем-суп точно стане вашим улюбленим!
Рецепт гарбузового крем-супу
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6
– 1 гарбуз (1 – 1,2 кілограми);
– 1 середня морква;
– 1 середня цибуля;
– 1 маленька головка часнику;
– 3 середні картопля;
– 150 грамів вершків від 20% жирності;
– 1 літр води або бульйону;
– 1/3 чайна ложка куркуми;
– 1/3 чайна ложка меленого імбиру;
– дрібка мускатного горіху;
– лавровий листок;
– сіль;
– олія.
Приготування:
- ️Нарізаємо цибулю, моркву, розрізаємо навпіл гарбуз, надрізаємо верх часнику, поливаємо олією, накриваємо фольгою і запікаємо овочі при 180 градусах близько 40 хвилин. Охолоджуємо.
- ️Кип'ятимо воду, додаємо нарізану картоплю, запечені овочі, лавровий лист і доводимо до готовності картоплі.
- ️Додаємо вершки, спеції, виймаємо лавровий лист і збиваємо суп блендером.
- Повертаємо його на вогонь, доводимо до кипіння і за необхідності доливаємо ще води, якщо суп надто густий.
- ️Подаємо суп з сухариками чи підсмаженим курячим філе.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати тісто на домашню піту, яку можна згодом начинити будь-чим.