Сучасний рецепт голубців в духовці – пальчики оближете

31 травня 2023, 12:31
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На ринку вже з'являється молода білокачанна капуста, чому б з неї не приготувати найніжніші голубці? У нас є перевірений рецепт.

Голубці – давня страва української кухні, яку часто готують на свята, в неділю, коли збирається вся родина. Вони можуть бути як з м'ясом, так і пісними: з рисом і грибами, гречкою та картоплею, або рисом і морквою.

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Щодо способу приготування голубців, їх також кілька: бабусі готували їх в печі, а сучасні господині надають перевагу духовці, або на плиті.

Рецепт домашніх голубців в духовці

  • Час: 2 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Промиваємо рис у проточній воді, доки вона не стане прозорою. Рис відварюємо у киплячій підсоленій воді до напівготовності. 
  • На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо ріпчасту цибулю нарізану кубиком. Додаємо натерту на тертці моркву та томатну пасту. Присмачуємо все сіллю та чорним меленим перцем.
  • До рису додаємо засмажку, спеції, м'ясний фарш та подрібнену зелень.
  • Капусту відварюємо у киплячій воді, відрізаємо качан, знімаємо листочки по черзі. Перші листочки викладаємо на дно каструлі. З наступних зрізаємо тверду частинку ребра і розділяємо на половину. В кожен завертаємо начинку.


Голубці / Фото The spruce eat

  • Щільно викладаємо в каструлі один біля одного.
  • Томатну пасту змішуємо з вершками, розбавляємо водою і заливаємо голубці.
  • Запікаємо їх розігрітій духовці при 180 градусах півтори години.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак