Вони бувають ще смачніші: готуємо горішки зі згущенкою на вогні з переможницею "МастерШеф"
18 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:інстаграм valeria.matrokhina
Горішки зі згущенкою – це особлива насолода із дитинства, відмовитися від якої неможливо навіть зараз. А якщо приготувати їх на вогні – задоволення буде ще вищим.
Переможниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Валерія Матрохіна показала, як зробити горішки зі згущенкою, коли ви вибралися на природу. У процесі немає нічого складного, а поєднання дитячих спогадів та відпочинку на природі подарують неймовірний результат.
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Горішки зі згущенкою на вогні
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів розтопленого вершкового масла;
– 480 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі.
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо вершкове масло і ще раз збиваємо.
- В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
- Формуємо маленькі кульки та смажимо їх на вогні у формі для горішків. Форму перед цим бажано розігріти.
- Наповнюємо горішки згущеним молоком, за бажання можна додати всередину горіхи або інші улюблені додатки.
Смачного!Не потрібно навіть ножа: як можна легко почистити рибу.