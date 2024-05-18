Вони бувають ще смачніші: готуємо горішки зі згущенкою на вогні з переможницею "МастерШеф"

18 травня 2024, 23:55
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Джерело:

інстаграм valeria.matrokhina

Горішки зі згущенкою – це особлива насолода із дитинства, відмовитися від якої неможливо навіть зараз. А якщо приготувати їх на вогні – задоволення буде ще вищим.

Переможниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Валерія Матрохіна показала, як зробити горішки зі згущенкою, коли ви вибралися на природу. У процесі немає нічого складного, а поєднання дитячих спогадів та відпочинку на природі  подарують неймовірний результат. 

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Горішки зі згущенкою на вогні 

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів розтопленого вершкового масла;
– 480 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі. 

Приготування: 

  1. Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо вершкове масло і ще раз збиваємо. 
  2. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто. 
  3. Формуємо маленькі кульки та смажимо їх на вогні у формі для горішків. Форму перед цим бажано розігріти. 
  4. Наповнюємо горішки згущеним молоком, за бажання можна додати всередину горіхи або інші улюблені додатки. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська