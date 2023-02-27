Як приготувати горохову зупу: рецепт, як у мами

Пам'ятаєте мамину зупу з горохом, на ніжному бульйоні з овочами? Це така смакота, що ми не втрималися та підготували її рецепт.

Горохова зупа – ситний варіант для обіду чи вечері. Вона доволі легка у приготуванні та смакуватиме навіть найменшим.

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Цей рецепт першої страви готують на м'ясному бульйоні, але її можна запросто робити і без нього: на воді чи овочевому бульйоні.

Рецепт горохової зупи

Час: 1,5 години

1,5 години Порції: 4 – 6

– 300 грамів гороху;– 1,5 літра води;– 1 – 2 стебла селери;– 2 – 3 штуки цибулі;– 2 – 3 моркви;– 5 картоплин;– лавровий лист;– куряче філе;– сіль;– чорний мелений перець;– мелена копчена паприка;– вершкове масло чи олія.

Приготування:

Промиваємо горох у воді, доки вона не стане прозорою. Заливаємо холодною водою та відварюємо 20 – 30 хвилин.

Селеру, цибулю, лавровий лист та нарізану моркву поміщаємо у холодну воду і відварюємо. Горох відціджуємо, додаємо до бульйону.

Коли вода закипить додаємо курку, згодом – нарізану картоплю. Присмачуємо горох сіллю.

Для заправки потрібно підсмажити до золотистого кольору цибульку, а потім додаємо натерту моркву. Додаємо спецій та все️ до супу.

Селеру, цілу цибулину та лавровий лист дістаємо та викидаємо, а курочку – охолоджуємо.

Курочку розділяємо на дрібні шматочки, обсмажуємо на маслі із додаванням спецій і повертаємо до зупи.

Даємо страві настоятися.

Смачного!