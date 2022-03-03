Варити не треба: поживний гарнір із гречки без плити
3 березня 2022 , 14:18Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Гречка знайдеться на кухні в будь-якої господині. Але як її приготувати, якщо немає електроенергії чи газу? А вони нам і не знадобляться. Лише чиста холодна вода!
Скористайтеся порадами Євгена Клопотенка. Український шеф-кухар розповів, як приготувати коричневу гречку в холодній воді.
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Виявляється, таку крупу й не потрібно варити. Адже вона вже практично готова – пропарена й підсушена.
Гречка ідеальна в ситуаціях, коли немає доступу до плити,
– зайважив Євген Клопотенко.
Як приготувати гречку без плити
Час: 2 – 3 годиниІнгредієнти:
– гречка;
– вода.
Приготування:
- Залийте гречку у глибокій мисці водою, в пропорції 1:2.
- За 2 – 3 години гречка вбере воду й буде готова до споживання.
- До такої каші можна додати томатний або яблучний сік.
Смачного!