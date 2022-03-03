Варити не треба: поживний гарнір із гречки без плити

3 березня 2022 , 14:18
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Джерело:

інстаграм Євгена Клопотенка

Гречка знайдеться на кухні в будь-якої господині. Але як її приготувати, якщо немає електроенергії чи газу? А вони нам і не знадобляться. Лише чиста холодна вода!

Скористайтеся порадами Євгена Клопотенка. Український шеф-кухар розповів, як приготувати коричневу гречку в холодній воді.

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Виявляється, таку крупу й не потрібно варити. Адже вона вже практично готова – пропарена й підсушена.

Гречка ідеальна в ситуаціях, коли немає доступу до плити,
– зайважив Євген Клопотенко.

Як приготувати гречку без плити

Час: 2 – 3 години

Інгредієнти:
 – гречка;
 – вода.

Приготування:

  1. Залийте гречку у глибокій мисці водою, в пропорції 1:2.
Зверніть увагу! Якщо у вас є окріп, час приготування – 30 хвилин.
  1. За 2 – 3 години гречка вбере воду й буде готова до споживання.
  2. До такої каші можна додати томатний або яблучний сік.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак