Пора ароматних супів: рецепт грибної юшки

12:06

Грибна юшка – один із тих класичних, дуже простих у приготуванні супів, які можна часто зустріти на різдвяному столі. Крім шампіньйонів у нього можна додати сушені гриби, завдяки цьому трюку страва отримає виразний та ароматний смак.