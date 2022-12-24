Пора ароматних супів: рецепт грибної юшки
24 грудня 2022, 12:06Читать новость на русском
Джерело:poprostupycha
Грибна юшка – один із тих класичних, дуже простих у приготуванні супів, які можна часто зустріти на різдвяному столі. Крім шампіньйонів у нього можна додати сушені гриби, завдяки цьому трюку страва отримає виразний та ароматний смак.
Домашня грибна юшка з локшиною виходить смачною та ситною. Її слід варити на бульйоні з великою кількістю овочів. Трішки терпіння та кулінарного чаклування – в на вашому столі опиниться страва, яку вам неодмінно захочеться повторити.
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Рецепт грибної юшки
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Ароматна страва / Фото poprostupycha
Інгредієнти:
- 4 літри води;
- 2 столові ложки олії;
- 400 грамів печериць;
- 50 грамів свіжих боровиків або 20 грамів сушених;
- 2 столові ложки подрібненої петрушки;
- 1 столова ложка подрібненого кропу;
- 3 зубчики часнику;
- 2 великі моркви;
- 2 корені петрушки;
- пів селери;
- цибуля;
- 1 плоска ложка солі;
- більша щіпка перцю;
- 3 картоплини;
- 200 мілілітрів вершків 30%;
- 100 грамів локшини.
Приготування:
- Починаємо з приготування овочевого бульйону. Налийте в каструлю воду (приблизно 4 літри) та додайте очищену моркву, корінь петрушки, селеру, подрібнену петрушку, кріп.
- За цей час сушені гриби в мисці залийте окропом, а гриби очистіть і наріжте скибочками.
- Приблизно через 20 хвилин додайте цибулю, часник і чорний перець.
- Гриби наріжте на скибки і обсмажте на невеликій кількості олії (сушені гриби додаємо одразу в суп).
- Додайте в суп обсмажені гриби.
- У кухлі змішайте вершки та бульйон (можна також додати плоску чайну ложку борошна, щоб злегка згустити суп), влийте назад в суп та перемішайте.
- Приправте суп до смаку і зніміть з вогню.
- Додайте у суп попередньо відварену локшину і подавайте до столу.
Смачного!