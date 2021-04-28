Як приготувати гуакамоле: домашній рецепт

Гуакамоле – це ідеальний соус для будь-якої страви. Ми підготували для вас рецепт за яким ви легко приготуєте його в домашніх умовах.
Гуакамоле – соус мексиканської кухні. Традиційно його готують з авокадо, соку лайму та солі. Також можна додавати цибулю, петрушку, кінзу, перець чилі, часник. Подають з грінками, чіпсами, до мясних страв.
Читайте також Рецепт домашньої ковбаси на Великдень від Ольги Мартиновської
Рецепт гуакамоле
Інгредієнти:
– 2 авокадо;
– кінза;
– 2 зубчики часнику;
– 1/2 лайму;
– зелена цибуля;
– перець;
– сіль.
- Помийте, почистіть авокадо, відділіть від кістки, подрібніть до стану пюре.
- Часник почистіть, натріть на тертці.
- Зелену цибулю помийте, почистіть, подрібніть ножем.
- Лайм помийте, вичавіть сік.
- Кінзу помийте, подрібніть ножем.
- У миску викладіть пюре авокадо, додайте сік лайма, сіль, перець, часник, кінзу, цибулю, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть у тарілку, подавайте з грінками. Смачного!