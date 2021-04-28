Як приготувати гуакамоле: домашній рецепт

Гуакамоле – це ідеальний соус для будь-якої страви. Ми підготували для вас рецепт за яким ви легко приготуєте його в домашніх умовах.

Гуакамоле – соус мексиканської кухні. Традиційно його готують з авокадо, соку лайму та солі. Також можна додавати цибулю, петрушку, кінзу, перець чилі, часник. Подають з грінками, чіпсами, до мясних страв.

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Рецепт гуакамоле

Помийте, почистіть авокадо, відділіть від кістки, подрібніть до стану пюре. Часник почистіть, натріть на тертці. Зелену цибулю помийте, почистіть, подрібніть ножем. Лайм помийте, вичавіть сік. Кінзу помийте, подрібніть ножем. У миску викладіть пюре авокадо, додайте сік лайма, сіль, перець, часник, кінзу, цибулю, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку, подавайте з грінками. Смачного!

– 2 авокадо;– кінза;– 2 зубчики часнику;– 1/2 лайму;– зелена цибуля;– перець;– сіль.