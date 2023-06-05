Солодкий хачапурі з полуницею – всі будуть здивовані

5 червня 2023, 12:44
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Джерело:

Валерія Велігура

Обожнюєте грузинську кухню? А як щодо чогось нового – наприклад солодкого хачапурі з сезонною ягодою. У нас є рецепт з полуницею.

Золотиста скоринка, пухке тісто, сирна начинка, полуниця – це просто ідеальне поєднання інгредієнтів в одній страві.

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Спробуйте приготувати вдома солодке хачапурі та ви будете приємно здивовані, а діти проситимуть добавки ще і ще.

Рецепт солодкого хачапурі

  • Час: 3 години
  • Порції: 2
Інгредієнти для опари:
 – 90 грамів теплого молока
 – 3 грамів сухих або 9 грамів живих дріжджів
 – 1 столова ложка цукру
 – дрібка солі.
Для тіста:
 – 150 грамів просіяного борошна
 – 1 столова ложка олії.
Для начинки:
 – 200 грамів кисломолочного сиру
 – 50 грамів крем-сиру
 – 50 грамів цукру
 – 1 білок (необов'язково).

Приготування:

  • Для опари поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. ⠀
  • Для приготування тіста до просіяного борошна додаємо опару і замішуємо м’яке, еластичне тісто. Додаємо олію і знову добре вимішуємо. Глибоку мичку змащуємо олією, кладемо туди наше тісто і зверху теж змащуємо його олією. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на півтори години. ⠀
  • Для начинки поєднуємо кисломолочний сир, крем-сир, цукор та яєчний білок (необов'язково). ⠀
  • Після цього присипаємо тісто борошном, обминаємо, ділимо на 2 частини і кожну розкочуємо в коло.
  • Формуємо човники та кладемо на лист з пергаментом. В центр кладемо сирну начинку, а зверху свіжу полуницю. Краї змащуємо жовтком змішаним з молоком та випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.
  • Подаємо зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак