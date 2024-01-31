Смачна рибка для вашого меню: як смажити хек на сковороді

31 січня 2024, 18:35
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Джерело:

Fajne gotowanie

Хек – одна із найпопулярніших видів морської риби. Вона має ніжний смак та низьку ціну, що стає привабливим вибором для багатьох кулінарних експериментів.

Одним з найпоширеніших і смачних способів приготування хека є смаження. Як правильно смажити цю рибу, щоб отримати довершений смак та хрустку оболонку? Кілька секретів, простий рецепт – і ви точно досягнете бажаного.

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Рецепт смаженого на сковорідці хека

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів філе хека;
– 2 яйця;
– 125 мілілітрів молока;
– пів склянки молока;
– 400 грамів борошна;
– 70 грамів панірувальних сухарів;
– 60 мілілітрів олії;
– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Розморозьте заморожене філе хека і злийте зайву воду.
  2. Обсушіть рибу паперовим рушником.
  3. У глибоку тарілку розбийте яйця, додайте до них молоко і збийте.
  4. У другу тарілку висипте борошно з сухарями та ретельно перемішайте.
  5. Рибу обмочіть в яйцях і молоці, потім в сухарях і борошні.
  6. На сковороді розігрійте олію і обсмажте її з двох сторін до золотистої скоринки.
  7. Подавайте готову рибу з улюбленими добавками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська