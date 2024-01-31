Смачна рибка для вашого меню: як смажити хек на сковороді

Хек – одна із найпопулярніших видів морської риби. Вона має ніжний смак та низьку ціну, що стає привабливим вибором для багатьох кулінарних експериментів.

Одним з найпоширеніших і смачних способів приготування хека є смаження. Як правильно смажити цю рибу, щоб отримати довершений смак та хрустку оболонку? Кілька секретів, простий рецепт – і ви точно досягнете бажаного.

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Рецепт смаженого на сковорідці хека

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 700 грамів філе хека;– 2 яйця;– 125 мілілітрів молока;– пів склянки молока;– 400 грамів борошна;– 70 грамів панірувальних сухарів;– 60 мілілітрів олії;– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

Розморозьте заморожене філе хека і злийте зайву воду. Обсушіть рибу паперовим рушником. У глибоку тарілку розбийте яйця, додайте до них молоко і збийте. У другу тарілку висипте борошно з сухарями та ретельно перемішайте. Рибу обмочіть в яйцях і молоці, потім в сухарях і борошні. На сковороді розігрійте олію і обсмажте її з двох сторін до золотистої скоринки. Подавайте готову рибу з улюбленими добавками.

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