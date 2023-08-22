Хліб Хала, або плетінка – рецепт пухкої домашньої випічки з дріжджового тіста

22 серпня 2023, 16:42
Читать новость на русском

Джерело:

Микола Люлько

Традиційно хліб Хала, або нам відома плетінка випікається на релігійні свята. Але також її можна готувати і до простого сніданку.

Хліб – смачна та пухка домашня здоба, яку так люблять і цінують в цілому світі. Аби він вдався, тісто було пухким та піднялося як слід, займатися приготуванням домашньої здоби радять тільки з чистими та позитивними думками і настроєм.

Читайте також Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами

Хліб Хала, або плетінка (хліб коса) чимось схожа на велику солодку булку, адже традиційний хліб прісніший на смак. Таку домашню випічку можна подавати як до сніданку, так і на стіл до великого релігійного свята.

Рецепт хліба Хала

  • Час: 2 години
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 920 грамів пшеничного борошна;
 – 120 грамів води;
 – 36 грамів свіжих дріжджів;
 – 6 великих курячих яєць;
 – 16 грамів солі;
 – 4 грами куркуми;
 – 140 грамів цукру;
 – 120 грамів вершкового масла.
Для змащування:
 – 2 яєчних жовтки;
 – 31 грам молока.

Приготування:

  • У миску наливаємо теплу воду температурою 35 градусів, насипаємо дріжджі та перемішуємо. Додаємо 100 грамів борошна, перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин.
  • В окрему миску вибиваємо яйця, додаємо сіль, цукор та перемішуємо. Потім додаємо опару та розмʼякшене вершкове масло.
  • В іншу посудину засипаємо решту борошна, замішуємо його з куркумою та додаємо підготовлені рідкі інгредієнти. Замішуємо тісто протягом 5 хвилин і даємо 5 хвилин відпочити.
  • Після замішуємо тісто ще 15 хвилин і даємо піднятись у 2 рази (приблизно 2 години).
  • Після обминаємо тісто та розділяємо на вісім частин. Стіл присипаємо борошном і по черзі надаємо форму джгутів по 45 сантиметрів завдовжки.
  • Далі з чотирьох джгутів плетемо косу. Готові хали викладаємо на деко, накриваємо плівкою та даємо піднятися протягом 2 годин.
  • Перед випіканням змащуємо сумішшю з яєць та молока.
  • Нагріваємо духовку до 180 градусів.
  • Розміщуємо деко посередині та наливаємо пів склянки окропу на нижню частину духовки, після чого одразу її закриваємо. Випікаємо 30 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
  • Готова хала має вистигнути дві години і можна нарізати до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновані сливи на зиму.
Автор: Богданна Рибак