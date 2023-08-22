Хліб Хала, або плетінка – рецепт пухкої домашньої випічки з дріжджового тіста
22 серпня 2023, 16:42Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Традиційно хліб Хала, або нам відома плетінка випікається на релігійні свята. Але також її можна готувати і до простого сніданку.
Хліб – смачна та пухка домашня здоба, яку так люблять і цінують в цілому світі. Аби він вдався, тісто було пухким та піднялося як слід, займатися приготуванням домашньої здоби радять тільки з чистими та позитивними думками і настроєм.
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Хліб Хала, або плетінка (хліб коса) чимось схожа на велику солодку булку, адже традиційний хліб прісніший на смак. Таку домашню випічку можна подавати як до сніданку, так і на стіл до великого релігійного свята.
Рецепт хліба Хала
- Час: 2 години
- Порції: 1
– 920 грамів пшеничного борошна;
– 120 грамів води;
– 36 грамів свіжих дріжджів;
– 6 великих курячих яєць;
– 16 грамів солі;
– 4 грами куркуми;
– 140 грамів цукру;
– 120 грамів вершкового масла.
Для змащування:
– 2 яєчних жовтки;
– 31 грам молока.
Приготування:
- У миску наливаємо теплу воду температурою 35 градусів, насипаємо дріжджі та перемішуємо. Додаємо 100 грамів борошна, перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин.
- В окрему миску вибиваємо яйця, додаємо сіль, цукор та перемішуємо. Потім додаємо опару та розмʼякшене вершкове масло.
- В іншу посудину засипаємо решту борошна, замішуємо його з куркумою та додаємо підготовлені рідкі інгредієнти. Замішуємо тісто протягом 5 хвилин і даємо 5 хвилин відпочити.
- Після замішуємо тісто ще 15 хвилин і даємо піднятись у 2 рази (приблизно 2 години).
- Після обминаємо тісто та розділяємо на вісім частин. Стіл присипаємо борошном і по черзі надаємо форму джгутів по 45 сантиметрів завдовжки.
- Далі з чотирьох джгутів плетемо косу. Готові хали викладаємо на деко, накриваємо плівкою та даємо піднятися протягом 2 годин.
- Перед випіканням змащуємо сумішшю з яєць та молока.
- Нагріваємо духовку до 180 градусів.
- Розміщуємо деко посередині та наливаємо пів склянки окропу на нижню частину духовки, після чого одразу її закриваємо. Випікаємо 30 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готова хала має вистигнути дві години і можна нарізати до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновані сливи на зиму.