Хліб Хала, або плетінка – рецепт пухкої домашньої випічки з дріжджового тіста

Традиційно хліб Хала, або нам відома плетінка випікається на релігійні свята. Але також її можна готувати і до простого сніданку.

Хліб – смачна та пухка домашня здоба, яку так люблять і цінують в цілому світі. Аби він вдався, тісто було пухким та піднялося як слід, займатися приготуванням домашньої здоби радять тільки з чистими та позитивними думками і настроєм.

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Хліб Хала, або плетінка (хліб коса) чимось схожа на велику солодку булку, адже традиційний хліб прісніший на смак. Таку домашню випічку можна подавати як до сніданку, так і на стіл до великого релігійного свята.

Рецепт хліба Хала

Час: 2 години

2 години Порції: 1

– 920 грамів пшеничного борошна;– 120 грамів води;– 36 грамів свіжих дріжджів;– 6 великих курячих яєць;– 16 грамів солі;– 4 грами куркуми;– 140 грамів цукру;– 120 грамів вершкового масла.– 2 яєчних жовтки;– 31 грам молока.

Приготування:

У миску наливаємо теплу воду температурою 35 градусів, насипаємо дріжджі та перемішуємо. Додаємо 100 грамів борошна, перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин.

В окрему миску вибиваємо яйця, додаємо сіль, цукор та перемішуємо. Потім додаємо опару та розмʼякшене вершкове масло.

В іншу посудину засипаємо решту борошна, замішуємо його з куркумою та додаємо підготовлені рідкі інгредієнти. Замішуємо тісто протягом 5 хвилин і даємо 5 хвилин відпочити.

Після замішуємо тісто ще 15 хвилин і даємо піднятись у 2 рази (приблизно 2 години).

Після обминаємо тісто та розділяємо на вісім частин. Стіл присипаємо борошном і по черзі надаємо форму джгутів по 45 сантиметрів завдовжки.

Далі з чотирьох джгутів плетемо косу. Готові хали викладаємо на деко, накриваємо плівкою та даємо піднятися протягом 2 годин.

Перед випіканням змащуємо сумішшю з яєць та молока.

Нагріваємо духовку до 180 градусів.

Розміщуємо деко посередині та наливаємо пів склянки окропу на нижню частину духовки, після чого одразу її закриваємо. Випікаємо 30 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Готова хала має вистигнути дві години і можна нарізати до столу.

Смачного!

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