Він виходить завжди – рецепт хліба в рукаві
21 квітня 2023, 11:53Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Завжди мріяли випікати домашній хліб, але нотки сумніві, щодо якості здоби не покидали вас? Спробуйте хліб за цим рецептом – вам сподобається.
Хліб в рукаві – чудовий варіант для тих, хто боїться, що домашня здоба не вийде, не підніметься чи не пропечеться як слід.
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Технологія приготування хліба в рукаві доволі проста, а рецепт надійний та перевірений.
Рецепт хліба в рукаві
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 1
Приготування:
- Для опари до теплої води додаємо дріжджі та цукор, перемішуємо, накриваємо та відставляємо на 10 – 15 хвилин до утворення пишної шапки.
- Переливаємо опару в миску, додаємо сіль, олію та добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно та замішуємо тісто, орієнтуйтесь на консистенцію вона має бути як на відео (тісто виходить липким).
- Накриваємо рушничком та відставляємо підходити в тепле місце на 30 хвилин.
- Після того як тісто підійде змащуємо ручки олією та оминаємо тісто. Знову накриваємо та відставляємо на 30 хвилин, так робимо 3 рази.
- Після перекладаємо тісто на присипану борошном поверхню, добре оминаємо, скручуємо рулетиком та робимо розрізи.
- Перекладаємо тісто в рукав для запікання та добре зав’язуємо краї.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.
- Дістаємо хлібчик з духовки та одразу розриваємо рукав.
Смачного!