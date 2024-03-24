У вашому вдома завжди буде запашна здоба: як приготувати хліб на сковороді

24 березня 2024, 10:35
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Джерело:

Smaker

Свіжий хліб – продукт, без якого важко уявити смачний і ситний сніданок чи обід. Якщо хочете приготувати ароматний хліб власноруч – скористайтесь рецептом, який зможе відтворити кожен.

Хліб на сковороді – це прекрасний спосіб приготувати випічку власноруч. Він стає у пригоді тоді, коли немає можливості або бажання йти у магазин. Виявляється, хліб можна приготувати швидко та просто, а результат буде просто приголомшливим!

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Рецепт хліба

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 220 мілілітрів теплої води;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка олії. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготування:

  1. Зробіть закваску: налийте в миску воду, додайте дріжджі, цукор і ложку борошна.
  2. Добре перемішайте і поставте в тепле місце на 1 – 15 хвилин.
  3. Коли дріжджі почнуть працювати, просійте в миску борошно і додайте сіль.
  4. Замісіть гладке еластичне тісто.
  5. Вимішане тісто викладіть в миску, дно якої змащено олією.
  6. Накрийте миску тканиною і поставте в тепле місце на 30 хвилин.
  7. Коли тісто збільшиться вдвічі, вийміть його зі форми і вимісіть кілька разів.
  8. Глибоку сковороду з товстим дном змастіть олією і викладіть на неї замішане тісто.
  9. Рівномірно розподіліть тісто на дно форми.
  10. Поставте форму для тіста в тепле місце, щоб воно знову піднялося на 30 хвилин.
  11. Після закінчення цього часу поставте накриту кришкою сковороду на малий вогонь і повільно обсмажте хліб.
  12. Обсмажуйте хліб приблизно по 20 хвилин з кожного боку, постійно перевіряючи, щоб він не підгорів.
  13. Дайте хлібу охолонути та смакуйте!
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська